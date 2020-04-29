Коронавирус
ТАССКабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
RT на русском 14:07
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Игры
Port Royale 4 выходит 25 сентября
Студия Gaming Minds и издательство Kalypso объявили дату релиза симулятора Port Royale 4. Очередная часть знаменитой серии экономических стратегий выйдет на РС 25 сентября.
Игромания.ру 13:24
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Общество
В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Общество
В Тульской области министр заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
Происшествия
В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ
В Подмосковье пресекли незаконную продажу незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.
Российская газета 09:18
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Здоровье
В Саратовской области режим самоизоляции продлят после 1 мая
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области рассматривается вопрос сохранения масочного режима до конца текущего года.
REGNUM 13:21
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Наука
Реакция на запахи предсказала выход из вегетативного состояния
В отличие от пациентов в вегетативном состоянии, люди со слабым сознанием в среднем реагируют на запахи: в ответ на яркие ароматы они уменьшают поток воздуха через нос.
N+1 11:47
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Общество
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".
РИА Новости 13:28
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат 07:04