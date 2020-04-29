Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

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