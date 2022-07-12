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Кабмин прорабатывает возможность введения маркировки пива с участием компаний отрасли

Как отмечается в сообщении, правительством проводится эксперимент по вводу обязательной маркировки для различных видов товаров.
ТАСС
Там указали на то, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота, в том числе по шинам и покрышкам — вдвое, по лекарствам — на треть, по парфюмерии — на 13%.
РБК
При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в размере до 30 млрд руб., в том числе до 27 млрд руб. - из-за недобора акцизов, отмечается в сообщении аппарата вице-премьера.
ТАСС
Там также заверили, что вопрос введения маркировки пива прорабатывается с участием пивоваренных компаний «с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения».
РБК

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