Там указали на то, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота, в том числе по шинам и покрышкам — вдвое, по лекарствам — на треть, по парфюмерии — на 13%.
Ругательное слово предназначалось не для подписчиков, как вы сами понимаете, а для, которые очень активно, ежедневно практически обсуждают мою жизнь громкими заголовками, типа: нашли в кустах, почернела, встала на колени, Анна Нетребко, оперная певица.
Украинские войска в жилых районах Северодонецка использовали в боях самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором, который при попадании в тело человека вызывал множественные нагноения и гангрену, заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.