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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
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Коммерсантъ

Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице

Коммерсантъвчера в 10:01
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Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ruвчера в 08:13
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газетавчера в 06:21
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ruвчера в 07:50
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Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфаксвчера в 07:40
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Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

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РБКвчера в 07:53

В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран — ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 11:16
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Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
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REGNUM11 сентября в 05:50
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США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Topdaynews.ruвчера в 13:13
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