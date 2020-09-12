Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
пресс-служба правительства.
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Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице
Коммерсантъвчера в 10:01