Экономика
Газета.RuКабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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РБК 06:34
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Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве достигла 90%
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РБК 14:05
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор
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Несмотря на очевидный проигрыш «Быков» в скорости, глава команды Кристиан Хорнер отказался заранее признавать поражение.
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".
Газета.Ru 15:57
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Мясников объяснил призыв радоваться росту числа случаев коронавируса
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В поддержку отмены приговора была развёрнута кампания, которую поддержал президент США Дональд Трамп.
RT на русском 12:42
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Российские самолеты выполнили 11-часовой перелет у северных границ РФ
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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове.
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По словам министра образования, вспышек COVID-19 с начала учебного года зафиксировано не было, эпидемиологическая ситуация стабильная.
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Гасли прокомментировал 16-е место в квалификации Гран-при Тосканы
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