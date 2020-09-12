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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК07:53
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Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ru07:50
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ru08:13
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБК07:53
Коммерсантъ

Правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на пособия по безработице

Коммерсантъ10:01
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфакс07:40
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Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

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Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газета06:21

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
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ЦБ опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2021 году

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АК&М10 сентября в 07:40
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В Крыму ответили на призыв Турчинова начать наступление на полуостров

Обращенный к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому призыв экс-главы Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова начать наступление на Крым следует расценивать как угрозу "абсолютно неадекватного человека".
Российская газетавчера в 04:39
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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