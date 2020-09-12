Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым

Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Кабинет министров России одобрил проект распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба правительства страны.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
Подробнее о событии
LentaChel.ru

Еще 35 миллиардов рублей направлено на выплаты россиянам

LentaChel.ru01:54
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ruвчера в 08:13
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новостивчера в 07:39
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБКвчера в 07:53
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ruвчера в 07:50
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфаксвчера в 07:40
RT на русском

Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

RT на русскомвчера в 07:54

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
31

Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Из всех участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве, только две спортсменки смогли исполнить четверные прыжки в своих произвольных программах.
Российская газета12:07

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
1,4K

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
78

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
244

Власти Чехии заявили о второй волне коронавируса в стране

В Чехии началась вторая волна эпидемии коронавируса, медики фиксируют стремительный рост числа новых заболевших, заявил уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула.
Daily Storm11:22
8