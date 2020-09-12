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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК07:53
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Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфакс07:40
Московский Комсомолец

Мишустин выделил еще 35 млрд рублей на борьбу с безработицей

Московский Комсомолец08:04
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Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

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РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБК07:53
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ru08:13
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Российская газета

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