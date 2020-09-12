Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России

В прошлый раз Tiggo 4 и Tiggo 8 прибавили в цене 10 тыс. рублей, а на этот раз в зависимости от комплектации и модели цены выросли на 10-20 тыс. рублей или 1,0-3,0%. У модели Chery Tiggo 8 комплектации Active и Family все также предлагаются для покупки за 1 599 900 и 1 679 900 рублей, а вот его максимальная версия подорожала, и теперь ее стоимость составляет 1 756 000 рублей.