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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК07:53
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Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфакс07:40
RT на русском

Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

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Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБК07:53
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Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ru07:50
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Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

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РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

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Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газета06:21

Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочий05:04
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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«Олимпик» в большинстве переиграл «Днепр-1»

В игре, прошедшей на «Днепр-Арене», гости взяли верх со счетом 3:1. Определяющим отрезком встречи стала концовка первого тайма: на 44-й минуте Шахаб Зейхеди вывел «Олимпик» вперед, а через минуту красную карточку получил полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут.
Bookmaker-ratings.ru08:48

Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России

В прошлый раз Tiggo 4 и Tiggo 8 прибавили в цене 10 тыс. рублей, а на этот раз в зависимости от комплектации и модели цены выросли на 10-20 тыс. рублей или 1,0-3,0%. У модели Chery Tiggo 8 комплектации Active и Family все также предлагаются для покупки за 1 599 900 и 1 679 900 рублей, а вот его максимальная версия подорожала, и теперь ее стоимость составляет 1 756 000 рублей.
Avtovesti.com08:06
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