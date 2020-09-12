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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК07:53
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Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ru08:13
Московский Комсомолец

Мишустин выделил еще 35 млрд рублей на борьбу с безработицей

Московский Комсомолец08:04
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Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

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Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

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Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфакс07:40
RT на русском

Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

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Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

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Lenta.ru08:52
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

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Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
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