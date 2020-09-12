Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Смотрите также
На «женском марше» в Минске ОМОН задерживает протестующих
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
В Екатеринбурге произошел пожар в здании Ростехнадзора
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование мавзолея Ленина
Лавров: Россия не оставит без ответа возможные новые санкции Запада
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Минобрнауки не зафиксировало вспышек коронавируса в вузах
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу
Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
В Instagram Заворотнюк впервые за пять месяцев появилось сообщение
Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
Появилось видео боевых стрельб танков Т-34 под Москвой
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Адыгея получит дополнительно 118 млн рублей на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
На «женском марше» в Минске ОМОН задерживает протестующих
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование мавзолея Ленина
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. "На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии