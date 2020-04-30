Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКабмин расширит поддержку системообразующих предприятий

Правительство расширит меры поддержки системообразующим предприятиям, вошедшим в соответствующие отраслевые перечни. Всего комиссия по повышению устойчивости российской экономики признала такими более 1100 организаций.
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Системообразующие предприятия получат льготную ставку по кредиту

EastRussia08:44

Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки

МордовМедиа06:54

Кабмин расширит поддержку системообразующих предприятий

Российская газета05:24

Системообразующие предприятия получат господдержку по четким и прозрачным правилам

ИА Клерк.Ру06:23

В России утвердят чёткие правила для поддержки системообразующих предприятий

Парламентская газета05:40

Правительство выделило 400 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий

DixiNews06:31

Мишустин: кабмин утвердит четкие правила поддержки системообразующих предприятий

Будущее России. Национальные проекты05:16
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
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Гаджеты

Biostar представила материнские платы на Intel H410, B460 и Z490 для Comet Lake-S

Тайваньский производитель представил системные платы на чипсетах Intel H410, B460 и Z490.
3DNews 12:53
Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
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Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
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Экономика

«Норникель» снизил выпуск металлов

В первом квартале года «Норникель» снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал.
Коммерсантъ 11:16
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
25
Общество

Илон Маск выступил за отмену карантина в США

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию сообщений, в которых выступил за отмену карантина и поддержал открытие заведений общепита в Техасе.
Rambler News Service вчера в 10:51
13
Энергетика

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
Российская газета 17:01
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отмечает день рождения

Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
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Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
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Наука

Создано средство против неизлечимого рака

Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимого рака, обладающего устойчивостью к иммунной системе.
Lenta.ru 09:37
1
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
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Шоу-бизнес

Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире

Пользователи сети пристыдили российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву за грязные окна в квартире.
Peterburg2.ru 14:51
Футбол

«ПСЖ» признан чемпионом Франции

Сегодня СМИ сообщили, что «ПСЖ» был признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
Все про Спорт ру 10:25
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель

OAnews вчера в 14:00
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Футбол

FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола

Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.
Piter.tv 02:49
Религия

Кураев не обратил внимание на запрет в служении

Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
REGNUM 16:56
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Общество

В Краснодарском крае вводят масочный режим

В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс 05:46
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину выписали из больницы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
ТАСС 16:23
ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
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Хоккей

«Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков

Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
Телеканал ОТВ 15:29
Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Общество

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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