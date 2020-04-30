Коронавирус
Российская газетаКабмин расширит поддержку системообразующих предприятий
Правительство расширит меры поддержки системообразующим предприятиям, вошедшим в соответствующие отраслевые перечни. Всего комиссия по повышению устойчивости российской экономики признала такими более 1100 организаций.
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В России утвердят чёткие правила для поддержки системообразующих предприятий
Парламентская газета05:40
Мишустин: кабмин утвердит четкие правила поддержки системообразующих предприятий
Будущее России. Национальные проекты05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Гаджеты
Biostar представила материнские платы на Intel H410, B460 и Z490 для Comet Lake-S
Тайваньский производитель представил системные платы на чипсетах Intel H410, B460 и Z490.
3DNews 12:53
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Экономика
«Норникель» снизил выпуск металлов
В первом квартале года «Норникель» снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал.
Коммерсантъ 11:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
Общество
Илон Маск выступил за отмену карантина в США
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию сообщений, в которых выступил за отмену карантина и поддержал открытие заведений общепита в Техасе.
Rambler News Service вчера в 10:51
Энергетика
Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу
С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.
Российская газета 17:01
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отмечает день рождения
Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимого рака, обладающего устойчивостью к иммунной системе.
Lenta.ru 09:37
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире
Пользователи сети пристыдили российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву за грязные окна в квартире.
Peterburg2.ru 14:51
Футбол
«ПСЖ» признан чемпионом Франции
Сегодня СМИ сообщили, что «ПСЖ» был признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
Все про Спорт ру 10:25
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews вчера в 14:00
Футбол
FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола
Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.
Piter.tv 02:49
Религия
Кураев не обратил внимание на запрет в служении
Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.
REGNUM 16:56
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс 05:46
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выписали из больницы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
ТАСС 16:23
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Хоккей
«Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков
Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
Телеканал ОТВ 15:29
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56