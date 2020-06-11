Недвижимость
Российская газетаПравительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России", сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Политика
В Кремле оценили заявления об ужесточении санкций США против России
В Кремле считают незаконными предложения американских конгрессменов о введении новых и более жестких санкций против России.
Известия 06:34
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам РФ на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.
REGNUM 05:14
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Происшествия
Белый универсал снес остановку в Корсакове
Сахалин.Инфо 19:19
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 16:45
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна 09 июня в 13:21
Интернет
В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате
Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
Здоровье
Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор
Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета.
VN.RU 01:09
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Наука
У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей
У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
Evo-rus.com вчера в 02:39
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Гаджеты
После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4
Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
Политика
В оборонный бюджет США включили средства на сдерживание Китая
В проект оборонного бюджета США включили 1,4 млрд долларов, которые будут направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Московский Комсомолец 17:32
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Футбол
РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге
Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU 09 июня в 09:09
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM 07:37