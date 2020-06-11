Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаПравительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России", сообщает РИА Новости.
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Белоусов: программа льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена

Коммерсантъ08:37

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Российская газета07:03

Правительство рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РИА Новости06:10

В льготную ипотеку под 6,5% могут включить малоэтажки

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Правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%

ТАСС06:32

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Говорит Москва06:18

В России задумали расширить льготную ипотеку

Lenta.ru06:45
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