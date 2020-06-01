Политика

REGNUMREGNUMПравительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Об этом 1 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Читать в источнике
Комментировать754

Подробнее о событии

Путин обсудит с Мишустиным общенациональный план восстановления экономики

ТАССвчера в 17:01

Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики 2 июня

Rambler News Serviceвчера в 06:31

Правительство готовит общенациональный план по восстановлению экономики

Вести.Ru31 мая в 14:37

Мишустин представит план восстановления экономики Путину 2 июня

Коммерсантъвчера в 05:38

Мишустин: власти должны добиться экономического роста в РФ

News.ruвчера в 05:59

Кабмин представит в Кремль план восстановления экономики 1 июня

РЕН ТВвчера в 03:46

Путин и Мишустин завтра обсудят план по спасению экономики РФ

URA.Ruвчера в 06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
253
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily 03:19
19
Политика

В Польше усомнились в надежности партнерства с США

Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 11:36
2
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
360
Общество

Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе

По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса.
Ведомости 13:53
8
Армия и оружие

Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины

Взгляд.ру 12:36
3
Политика

Трамп призвал власти Нью-Йорка вводить Нацгвардию

Газета.Ru 13:59
18
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
1,3K
Гаджеты

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
23
Общество

В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
422
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
23
Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

РИА Новости 13:54
16
Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
233
Футбол

ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в Лиссабоне в формате «финала восьми»

Ранее сообщалось, что ЛЧ будет доиграна в формате "финала четырех" в Германии.
Soccer.ru 10:14
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
1K
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов

Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май.
Вести.Ru 13:39
3
Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
242
Политика

ЦИК заявил о незаконности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 13:44
2
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
423
Авто

Компания Jeep запускает продажи машин онлайн

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28
2
Авто

Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей

Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок 09:04
Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
37
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
299
Политика

Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

RT на русском 14:48
7
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото

Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
1
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
2,5K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2,1K
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
47
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное