Коронавирус
Газета.RuКабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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Общество
Минобрнауки допустило начало нового учебного года в режиме онлайн
Министерство образования и науки допускает, что новый учебный год в России начнется в дистанционном формате – о таком сценарии рассказал глава ведомства Валерий Фальков.
Ruposters.ru 10:21
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США
Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета 19:03
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
Общество
Доктор Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Знаменитый российский хирург и педиатр, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает, что Россия подошла к пику эпидемии коронавируса COVID-19.
Дни.ру 13:05
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной
Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform вчера в 07:52
Происшествия
Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным
Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
РИА Новости 19:29
Здоровье
Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь в Бергамо
Итальянские медики поблагодарили российских коллег, работающих с ними в полевом госпитале в Бергамо, где находится один из самых серьезных очагов эпидемии COVID-19 на Апеннинах.
РИА Новости 13:09
Кино
Умер актер, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»
Mockva.ru 14:59
Общество
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Здоровье
Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели
В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru 11:04
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Футбол
«Барселона» может обменять Коутиньо в «Челси» на Канте
Испанская "Барселона" рассматривает возможность приобретения французского полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, с которым английский клуб планирует расстаться, так как его игра не устраивает главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.
ProstoProSport вчера в 03:54
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Хоккей
«Спартак» продлил контракт с вратарем Беспаловым
Московский "Спартак" продлил контракт с голкипером Никитой Беспаловым, сообщается на сайте столичного клуба КХЛ.
РИА Новости 09:03