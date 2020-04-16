Коронавирус
Газета.RuКабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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Правительство поручило использовать препарат «Гидроксихлорохин» против коронвируса
Известиявчера в 13:52
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Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости вчера в 11:18
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Мединского исключили из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ вчера в 15:37
Общество
Дерипаска просит раскрыть обоснования США для отказа от снятия санкций
Вашингтон, 17 апреля 2020, 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций.
REGNUM 01:38
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Происшествия
Офицеры МВД заступились за арестованных генералов
Напомним, расследование в отношении генералов привело к отставке начальника следственного департамента Александра Романова.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Гаджеты
Самая быстрая видеокарта Nvidia с самой разогнанной памятью. MSI представила GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z
Компания MSI сегодня представила адаптер GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z, который, вероятно, может похвастаться самой разогнанной в заводских условиях памятью — её частота достигает 16 ГГц.
iXBT.com вчера в 17:23
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Экономика
ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса
Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года.
BFM.ru 01:34
Общество
Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва»
В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый сервис «Цифровой пропуск», с помощью которого можно быстро сгенерировать код для получения по СМС разрешения совершать поездки по городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:34
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об итогах работы за 45 дней
Главврач поблагодарил коллег за работу.
Российская газета вчера в 01:28
Происшествия
В закрытом на карантин поселке в Приморье не выявили коронавирус
Результаты первого теста на коронавирус у лиц, контактировавших с инфицированными жителями закрытого на карантин поселка Подъяпольское в Приморье, показали отрицательный результат, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:10
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь
Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
Экономика
Министр экономического развития РФ не смог получить кредит в банке
Экс-губернатору Пермского края, министру экономического развития РФ Максиму Решетникову отказали в получении кредита в банке.
URA.Ru вчера в 00:02
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online 15 апреля в 11:30
Технологии
Сбербанк предложил меры против использующих социальную инженерию хакеров
Из материалов рабочей группы следует, что Сбербанк уже разработал «проект плана мероприятий по снижению киберпреступности и кибератак», который будет включать меры по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием социальной инженерии, фишинга и вредоносного программного обеспечения.
РБК 00:00