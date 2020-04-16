Коронавирус
Газета.RuКабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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Правительство поручило использовать препарат «Гидроксихлорохин» против коронвируса
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