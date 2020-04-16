Коронавирус
Газета.RuКабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях.
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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РИА Новости вчера в 10:56
Общество
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Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
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Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
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Экономика
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
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Политика
Путин отложил проведение парада Победы
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Общество
Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными
Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
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Сахарная зависимость побеждена на клеточном уровне
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Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт 14:55
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Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний 13:00
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Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ вчера в 13:45
Армия и оружие
В Госдуме уличили Вашингтон в создании дезинформации о России в Ливии
Первый раз фейк о якобы переброске сирийцев в Ливию силами РФ появился 13 апреля в Twitter-аккаунте журналиста Мете Сохтаоглу.
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Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
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В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова
В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
Политика
Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ
Главы стран-членов «большой семерки» (G7) призвали к реформированию Всемирной организации здравоохранения.
Известия 13:17
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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Шоу-бизнес
Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
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ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
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Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
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Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
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Шоу-бизнес
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В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
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Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
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