Коронавирус
Газета.RuКабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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Правительство поручило использовать препарат «Гидроксихлорохин» против коронвируса
Известиявчера в 13:52
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Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в пятницу.
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Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
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РБК 01:39
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ToDay News Ufa 15 апреля в 04:04
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК вчера в 21:18
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На концерте «Евровидения» выступит Little Big
Live24 вчера в 09:56
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Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
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"Lexus LQ будет конкурировать с премиальными представителями немецкого автопрома - вседорожниками Mercedes-AMG GLS 63 и Audi RS Q8", - сообщает издание "Новые автомобили".
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ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
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Футбол
Стали известны возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Согласно новому плану УЕФА, финал Лиги Европы в Гданьске назначен на 26 августа. Финал Лиги чемпионов в Стамбуле может пройти 29 августа.
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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
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Газета.Ru вчера в 14:11
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«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
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RT на русском вчера в 22:07
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Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы
Компания вчера в 01:30