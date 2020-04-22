«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

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