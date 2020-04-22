Общество
RT на русскомКабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить305
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Общество
Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Экономика
На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль
На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».
Известия 04:11
Общество
Греф спрогнозировал даты пика коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России наступит в период с 5 по 10 мая. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Общество
В Омске еще четверо человек заразились коронавирусом
Статистику заболевших пополнили четверо взрослых омичей, ранее госпитализированных в стационар с признаками ОРВИ.
Вечерний Омск. Неделя 03:45
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
В Тульской области умерли три пациента с COVID-19
У двух женщин, 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского, COVID-19 был выявлен уже после смерти.
Российская газета 05:19
Происшествия
В Курской области подтвердили коронавирус ещё у 34 человек
Курск, 22 апреля 2020, 10:08 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Курской области на утро 22 апреля.
REGNUM 03:08
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Здоровье
На карантин закроются социальные учреждения Челябинской области
Как сообщил губернатор, в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть на карантин социальные учреждения Челябинской области — речь идет о домах престарелых, интернатах для инвалидов.
U74.Ru 04:30
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 04:39
Здоровье
За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса
По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
Здоровье
Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
Общество
Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.
Известия вчера в 20:10
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
В Нижегородской области подтверждено 69 новых случаев коронавируса
В Нижегородской области за сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом.
Pro Город НН 03:54
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Происшествия
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском
Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
Экономика
Сбербанк начал выдавать ипотеку со ставкой 6,4%
Москва, 22 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Сбербанк приступил к приёму заявок на ипотеку с государственной поддержкой в виде льготной ставки в 6,4% годовых.
REGNUM 03:47
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50