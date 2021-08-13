Заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в 2,7 раза в Приамурье за две недели

За две недели число заболевших в возрасте от года до шести лет увеличилось в 2,7 раза и составляет почти 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.