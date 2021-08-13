Будьте в Плюсе

Кабмин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%

Правительство РФ разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов.
ТАСС
Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение.
ТАСС
Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.
Финмаркет
"Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов", - отмечают в правительстве.
Финмаркет

Подробнее о событии

Кабмин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%
ТАСС04:33
Кабмин утвердил механизм компенсации роста цен на стройматериалы
Экономика сегодня03:39
В России появится новая мера поддержки строительной отрасли
Глас Народа03:21
Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство на 30%
Известия03:28
Господрядчикам компенсируют подорожание стройматериалов
РИА Новости03:15
Мишустин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%
Российская газета03:15
Правительство запускает механизм компенсаций для застройщиков из-за роста цен на стройматериалы
Интерфакс03:28

Интересное

ВСУ откроют хаотичный огонь в Донбассе: Разведка рассекретила приказ

По данным пресс-службы Вооружённых сил ДНР, миномётным подразделениям 28-й бригады ВСУ поставлена задача ведения хаотичного неприцельного огня по позициям Народной милиции ДНР, а также окраинам населённого пункта Старомихайловка.
Царьград02:40