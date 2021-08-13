ТАССКабмин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%Правительство РФ разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов.ТАССДля согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение.ТАССФиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.Финмаркет"Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов", - отмечают в правительстве.ФинмаркетЧитать далееСвернутьАК&МАК&МОбластная газетаФАНЭкономика сегодняREGNUMThe Moscow PostБизнес журналПодробнее о событииКабмин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%ТАСС04:33Кабмин утвердил механизм компенсации роста цен на стройматериалыЭкономика сегодня03:39В России появится новая мера поддержки строительной отраслиГлас Народа03:21Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство на 30%Известия03:28Господрядчикам компенсируют подорожание стройматериаловРИА Новости03:15Мишустин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%Российская газета03:15Правительство запускает механизм компенсаций для застройщиков из-за роста цен на стройматериалыИнтерфакс03:28Показать ещёОценить11Поделиться