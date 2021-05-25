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Кабмин разрешил въезд в Россию иностранных инвесторов в условиях ограничений

Правительство разрешило въезд иностранных инвесторов в Россию в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает Минэкономразвития.В источнике
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С чего всё началось

Правительство разрешило въезд в РФ иностранных инвесторов в условиях ковидных ограничений

Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19. Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов.
Минэкономразвития России03:31

Подробнее о событии

Кабмин разрешил въезд в Россию иностранных инвесторов

RT на русском04:32

Иностранных инвесторов разрешили впускать в Россию по ходатайству регионов

Интерфакс04:22

Россия разрешит въезд иностранным инвесторам в условиях пандемии

РБК05:11

Правительство разрешило въезд в РФ иностранных инвесторов

Коммерсантъ04:20

Кабмин разрешил въезд в Россию иностранных инвесторов в условиях ограничений

ТАСС03:57

Правительство разрешило въезд в РФ иноинвесторов в период пандемических ограничений на основании ходатайств регионов

Финмаркет03:43

Правительство разрешило въезд в РФ иностранных инвесторов в условиях ковидных ограничений

Минэкономразвития России03:31
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