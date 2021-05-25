Правительство разрешило въезд иностранных инвесторов в Россию в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает Минэкономразвития.

С чего всё началось Правительство разрешило въезд в РФ иностранных инвесторов в условиях ковидных ограничений Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19. Министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в РФ иностранных инвесторов. Минэкономразвития России 03:31