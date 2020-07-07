Коронавирус
РБККабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
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с чего всё началось
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным и опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.RT на русском13:33
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Ваучеры и мили. Есть ли способ вернуть деньги за отмененный из-за пандемии рейс?
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