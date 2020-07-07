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РБКРБККабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

РБК15:18

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Московский Комсомолец14:34

Правительство легализовало выдачу ваучеров за отмененные авиарейсы

Парламентская газета14:09

Кабмин утвердил постановление, легализующее предоставление ваучеров на авиабилеты

ТАСС13:37

Кабмин утвердил постановление о ваучерах на авиабилеты

RT на русском13:33

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

РИА Новости13:41

Ваучеры и мили. Есть ли способ вернуть деньги за отмененный из-за пандемии рейс?

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