с чего всё началось

Политика Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом Украинский кабмин, как и обещал, принял решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, принятого Киевом и Москвой восемь лет назад. 203

Футбол Йович ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом Сербский форвард мадридского футбольного клуба "Реал" Лука Йович в качестве меры предосторожности ушел в режим самоизоляции, сообщает Mundo Deportivo.

Общество Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. 516

Политика Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 564

Общество В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. 139

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.

Политика Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 2

Происшествия Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости. 21

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 295

Авто В России продажи легковушек в июне упали на 14% В июне продажи легковых автомобилей в России составили 122622 единицы (исключая BMW и Mercedes), что на 14% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. 27

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 274

Происшествия Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.

Политика Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора. 1,6K