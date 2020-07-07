Общество
РИА НовостиКабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
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с чего всё началось
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным и опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.RT на русскомвчера в 13:33
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Предупреждение для Латвии? Брюссель не разрешил авиакомпаниям отделаться ваучерами
BaltNews.lv06 июля в 07:21
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
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Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
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Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
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Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
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Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
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Sunmag.me 04:47
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В России продажи легковушек в июне упали на 14%
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Московский Комсомолец 09:45
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Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
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В Магадане с памятника Владимиру Ленину снимут устройства для отпугивания птиц в виде металлических штырей.
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Названа предварительная причина гибели пропавшей на Ямале девочки
Сотрудники СК РФ по Ямалу назвали предварительную причину смерти пропавшей в Приуральском районе 2-летней девочки.
Вести.Ru 09:51
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Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
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Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
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Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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