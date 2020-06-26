Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

В кабмине добавили, что теперь регионы получили право оказывать таким предпринимателям поддержку за счёт бюджетных средств. Ранее кабмин выделил ещё более 23 млрд рублей на субсидии, чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.
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Регионы смогут выплачивать субсидии торгующим алкоголем компаниям

Коммерсантъ07:14

Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

RT на русском04:11

Кабмин разрешил регионам платить субсидии отдельным торгующим алкоголем организациям

ТАСС03:06

Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям

Российская газета03:37

Для торгующих алкоголем кафе и гостиниц разрешили выделять субсидии

Rambler News Service03:33

Регионам разрешили поддержать на фоне COVID-19 торгующий алкоголем бизнес

Известия03:33

Регионам разрешили выделять субсидии торгующим алкоголем организациям

РЕН ТВ03:40
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