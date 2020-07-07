Коронавирус
РИА НовостиКабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным и опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.RT на русском13:33
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Предупреждение для Латвии? Брюссель не разрешил авиакомпаниям отделаться ваучерами
BaltNews.lvвчера в 07:21
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Сын Бари Алибасова оценил шансы отца на выздоровление
Сын российского продюсера Бари Алибасова оценил шансы отца на выздоровление в беседе с «Пятым каналом».
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В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
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США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Сегодня утром ФСБ задержала бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который последние два месяца работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
РБК 10:34
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Матч ТВ 05 июля в 13:35
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Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России
В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
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Трамп намерен надавить на губернаторов штатов, чтобы они открыли школы
Все общеобразовательные школы в США должны быть открыты осенью, и если понадобится, то Белый дом окажет давление на губернаторов тех штатов, которые не захотят этого сделать.
Евразия Daily 20:09
Транспорт
Железнодорожный переезд в Антипихе закроют 9 июля
Легковым автомобилям предлагается проезжать через прямоугольную водопропускную трубу в теле насыпи ж/д переезда.
Московский Комсомолец Чита 19:51
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
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РИА Новости 14:00
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ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым
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Газета.Ru 18:36
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У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
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RT на русском вчера в 22:10
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Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
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Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
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Интерфакс 14:59
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Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные
Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30