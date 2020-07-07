Коронавирус
РИА НовостиКабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
Читать в источнике
Оценить978
с чего всё началось
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным и опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.RT на русском13:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Предупреждение для Латвии? Брюссель не разрешил авиакомпаниям отделаться ваучерами
BaltNews.lvвчера в 07:21
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Игры
Не баг, а фича: фанат обнаружил в недавнем ролике Cyberpunk 2077 удивительное внимание к деталям
3DNews 10:42
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже
Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT.
Megaobzor.com 16:07
Общество
Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»
Московский Комсомолец 13:35
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Культура
Финалист шоу «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ
Финалист шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков станет новым ведущим проекта "Битва дизайнеров".
Народные новости 13:47
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 10:20
Происшествия
Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Общество
Баржа для строительства «Северного потока-2» вышла из порта
Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран.
Российская газета 13:48
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Технологии
Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантина
Наиболее впечатляющую динамику показал сервис «Яндекс.Еда»: в самые строгие недели самоизоляции число его пользователей выросло в 2,6 раза, количество доставок – в 2,9 раза, уточнила она.
Ведомости 17:21
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
Происшествия
Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей
Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
SakhaPress.ru 20:35
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Экономика
Биржи США растут на 1,3-1,7%, индекс NASDAQ вновь обновил рекорд
На мировых фондовых рынках наблюдается рост: биржи Азии поднялись в понедельник, при этом китайские индексы выросли почти на 4-6%, а рынки Европы поднимаются в пределах 1,7%. Трейдерам дает повод для оптимизма продолжающееся ослабление карантинных ограничений, что поддерживает ожидания инвесторов по восстановлению экономики.
ПРАЙМ вчера в 10:18
Общество
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:38
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Игры
Test Drive Unlimited Solar Crown анонсировали в ходе шоу Nacon
Игромания.ру 13:51
Политика
Посольство США увидело в России кампанию против свободы прессы
Как написала в своем Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс, происходящее "начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы".
Московский Комсомолец 13:23
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Происшествия
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Здоровье
Мест в медучреждении не хватает
Несмотря на самые современные условия, мест катастрофически не хватает.
НГС24 08:43
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Астрономы проанализировали данные о белых карликах и выяснили, что звезды этого класса могут быть важным источником углерода во Вселенной.
Вечерняя Москва вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00