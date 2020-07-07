с чего всё началось

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT. 1

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,9K

Авто Компания Lexus обновила флагманский седан LS Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.

Происшествия Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.

Технологии Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантина Наиболее впечатляющую динамику показал сервис «Яндекс.Еда»: в самые строгие недели самоизоляции число его пользователей выросло в 2,6 раза, количество доставок – в 2,9 раза, уточнила она.

Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 6

Происшествия Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Экономика Биржи США растут на 1,3-1,7%, индекс NASDAQ вновь обновил рекорд На мировых фондовых рынках наблюдается рост: биржи Азии поднялись в понедельник, при этом китайские индексы выросли почти на 4-6%, а рынки Европы поднимаются в пределах 1,7%. Трейдерам дает повод для оптимизма продолжающееся ослабление карантинных ограничений, что поддерживает ожидания инвесторов по восстановлению экономики.

Общество В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 1

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае. 185

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека. 310

Происшествия Собчак отпустили из полиции без составления протокола Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля. 29

Экономика Как штрафовали бизнес за экологию История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. 4