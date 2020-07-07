Общество
РИА НовостиКабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
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с чего всё началось
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным и опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.RT на русскомвчера в 13:33
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Предупреждение для Латвии? Брюссель не разрешил авиакомпаниям отделаться ваучерами
BaltNews.lv06 июля в 07:21
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