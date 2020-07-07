Коронавирус

РБКРБККабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
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Авиакомпании теперь могут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег

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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

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