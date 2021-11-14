Правительство РФ пришло к выводу о нецелесообразности снижения НДС для туристической отрасли до 10%, говорится в проекте доклада кабмина (есть в распоряжении «Известий») по итогам исполнения поручения президента.В источнике
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", сообщил в воскресенье госдепартамент.
Было продемонстрировано с помощью облучения импульсами света разной интенсивности появление оптической бистабильности в кремниевом кольцевом микрорезонаторе, вызванной при непрерывной накачке частотным сдвигом протонного магнитного резонанса.
По итогам воскресных матчей 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 определились семь потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам за право попадания в финальную часть турнира.