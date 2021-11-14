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Кабмин счел нецелесообразным снижение НДС для туристической отрасли

Правительство РФ пришло к выводу о нецелесообразности снижения НДС для туристической отрасли до 10%, говорится в проекте доклада кабмина (есть в распоряжении «Известий») по итогам исполнения поручения президента.В источнике

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