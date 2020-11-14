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ТАСС
ТАСС

Кабмин согласился лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта

Life.ru
ИА Красная Весна
Московский Комсомолец
Парламентская газета
Live24
ФедералПресс
ПолитРоссия
ФАН
Народные новости
Известия
Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин согласился лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта

Правительство России поддержало сенаторский законопроект об аннулировании лицензии в случае невыполнения предприятием в течение квартала минимальной нормы производства этилового спирта. Об этом говорится в официальном заключении кабмина на документ (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС00:03
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News.ru

Заводы могут лишать лицензии за невыполнение нормы по производству спирта

News.ru03:34
ТАСС

Кабмин согласился лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта

ТАСС00:03
ФАН

Невыполнение норм грозит спиртзаводам России отзывом лицензий

ФАН01:49
Известия

В России предложили лишать заводы лицензий за недопроизводство спирта

Известия01:11
Московский Комсомолец

Кабмин согласился лишать спиртзаводы лицензий за отсутствие загрузки

Московский Комсомолец00:32
РЕН ТВ

В РФ предложили лишать заводы лицензий за недопроизводство спирта

РЕН ТВ00:23
Life.ru

Правительство поддержало закон о лишении заводов лицензий за недопроизводство спирта

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