Кабмин согласился лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта
Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.В источнике
С чего всё началось
Кабмин согласился лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта
Правительство России поддержало сенаторский законопроект об аннулировании лицензии в случае невыполнения предприятием в течение квартала минимальной нормы производства этилового спирта. Об этом говорится в официальном заключении кабмина на документ (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС00:03
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