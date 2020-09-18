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Бюджет Минздрава РФ на закупку лекарств в 2021 году сократится

Расходы Министерства здравоохранения России на закупку лекарств для лечения от редких заболеваний в 2021 году снизятся на 6,432 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
Официальный комментарий
Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России отмечает, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования.
18:52
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Ведомости

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

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В России опровергли сокращение расходов на лекарства для редких заболеваний

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Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

РБКвчера в 14:23
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Эхо Москвы

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Эхо Москвывчера в 08:34
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новостивчера в 03:46
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Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

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CD Projekt RED сообщила системные требования для Cyberpunk 2077

Глава отдела коммуникаций CD Projekt Red в Великобритании и ведущая компании Night City Wire Холли Беннетт объявила минимальные и рекомендуемые характеристики ПК для Cyberpunk 2077 во время презентации, и вскоре они были распространены по различным каналам.
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Корреспондент "Ъ" провела день с подопечным детского хосписа Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава уже 5 месяцев живет с 12-летним Колей, которого она забрала из интерната в начале пандемии.
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«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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