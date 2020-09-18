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Расходы Министерства здравоохранения России на закупку лекарств для лечения от редких заболеваний в 2021 году снизятся на 6,432 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.