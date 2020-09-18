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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин сократит расходы на закупку лекарств от редких заболеваний

Со следующего по 2023 год программа Минздрава недополучит более 19,5 млрд руб. Ежегодный бюджет программы будет сокращён в среднем на 12%. Программа Минздрава действует с 2008 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
Официальный комментарий
Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России отмечает, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования.
18:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ ответил на слухи об экономии на лекарствах для россиян

URA.Ruвчера в 15:17
Lenta.ru

В России опровергли сокращение расходов на лекарства для редких заболеваний

Lenta.ruвчера в 14:51
Ведомости

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

Ведомостивчера в 13:59
РБК

Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

РБКвчера в 14:23
Эхо Москвы

Муратов назвал чудовищным решение о возможном сокращении госзакупок лекарств для людей с редкими заболеваниями

Эхо Москвывчера в 08:34
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новостивчера в 03:46
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°вчера в 02:41

В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

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В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая

Прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки составил 4422, что второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая, скончались 27 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
РИА Новости11:43
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«Локомотив» исключил Жалолиддинова из заявки на матчи РПЛ

Футбольный клуб "Локомотив" принял решение об изменении списка игроков, заявленных на участие в Тинькофф Российской Премьер-Лиги "Железнодорожники" исключили из заявки новичка команды Жасурбека Жалолиддинова, заменив его на черногорского спортсмена Луку Джорджевича.
Честный рейтинг букмекеров12:03

В «Артеке» у сотрудников нашли коронавирус

У троих сотрудников международного детского центра "Артек" подтверждено заражение коронавирусом за последнюю неделю, сообщается в официальной группе "Артека" "ВКонтакте" 18 сентября.
REGNUMвчера в 15:02
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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Lenta.ru12:12
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