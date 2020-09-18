Кабмин сократит расходы на закупку лекарств от редких заболеваний
Смотрите также
Взрослые разделись перед детьми догола во время телешоу в Дании
В Минске задержали более 100 участников акции протеста
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
Постпред Белоруссии при ООН опроверг наличие в стране политзаключенных
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Шэрон Стоун воссоздала сцену из «Основного инстинкта»
Белгородский губернатор Евгений Савченко ушел в отставку
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Лукашенко: Белоруссия вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Путин назвал США виновными в создании Россией гиперзвукового оружия
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
В Москве на несогласованном митинге задержали политолога Соловья
Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом
Со следующего по 2023 год программа Минздрава недополучит более 19,5 млрд руб. Ежегодный бюджет программы будет сокращён в среднем на 12%. Программа Минздрава действует с 2008 года.В источнике
С чего всё началось
Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний
Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
Официальный комментарий
Подробнее о событии