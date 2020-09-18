Со следующего по 2023 год программа Минздрава недополучит более 19,5 млрд руб. Ежегодный бюджет программы будет сокращён в среднем на 12%. Программа Минздрава действует с 2008 года.

С чего всё началось Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. РБК вчера в 02:00