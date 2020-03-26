Коронавирус
РБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
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с чего всё началось
Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.Forbesвчера в 12:35
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Правительство определило самые пострадавшие от пандемии отрасли бизнеса
Будущее России. Национальные проекты02:37
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Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Энергетика
Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть
Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Здоровье
На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 218 человек
Число зараженных коронавирусом на Украине за ночь выросло со 196 до 218, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Экономика
Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов
Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Общество
За сутки в России заразились коронавирусом 182 человека
Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 24 марта возросло на 182.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
Происшествия
В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
У Льва Лещенко начался отек легких
У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Транспорт
В Москве открыли новую ветку метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года
Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Происшествия
Найден первый заразившийся коронавирусом человек
Общество
В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса
Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Футбол
Кафу: «Даже Месси по уровню качества уступает Неймару»
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выразил уверенность, что форвард «ПСЖ» Неймар по своему качеству является лучшим игроком в современном футболе.
Авто
Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8
Немецкая компания Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8.
Общество
США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом
По последним данным, в Соединенных Штатах насчитывается уже больше 82 тысяч заболевших.