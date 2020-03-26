Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbesвчера в 12:35

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Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbesвчера в 12:35

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 15:50

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Рувчера в 17:16

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:54

Правительство определило главные отрасли для поддержки из-за COVID-19

EastRussiaвчера в 22:18

Назван список отраслей, больше всего пострадавших от коронавируса

Polit74.ru04:52

Правительство определило самые пострадавшие от пандемии отрасли бизнеса

Будущее России. Национальные проекты02:37
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Шоу-бизнес

Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

NewInform 02:25
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Энергетика

Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть

Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
Rambler News Service 04:04
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Здоровье

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 218 человек

Число зараженных коронавирусом на Украине за ночь выросло со 196 до 218, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 04:13
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru вчера в 11:42
Экономика

Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов

Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
REGNUM 04:37
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество

За сутки в России заразились коронавирусом 182 человека

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 24 марта возросло на 182.
Пятый канал вчера в 04:03
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
RT на русском 05:21
Происшествия

В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
РИА Новости 05:18
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Космос

Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия 01:37
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

У Льва Лещенко начался отек легких

У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.
Gazeta.SPb вчера в 09:42
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:21
Транспорт

В Москве открыли новую ветку метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
РБК 04:29
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском вчера в 06:01
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда вчера в 11:40
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Происшествия

Найден первый заразившийся коронавирусом человек

ВашГород.ру вчера в 14:05
Общество

В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса

Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Vverh-tatarstan.ru 04:50
Футбол

Кафу: «Даже Месси по уровню качества уступает Неймару»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выразил уверенность, что форвард «ПСЖ» Неймар по своему качеству является лучшим игроком в современном футболе.
Матч ТВ вчера в 22:18
Авто

Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8

Немецкая компания Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8.
Автоновости дня вчера в 05:25
Общество

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

По последним данным, в Соединенных Штатах насчитывается уже больше 82 тысяч заболевших.
Эхо Москвы 02:03
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