Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbesвчера в 12:35

Подробнее о событии

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbesвчера в 12:35

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 15:50

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Рувчера в 17:16

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:54

Правительство определило главные отрасли для поддержки из-за COVID-19

EastRussiaвчера в 22:18

Назван список отраслей, больше всего пострадавших от коронавируса

Polit74.ru04:52

Правительство определило самые пострадавшие от пандемии отрасли бизнеса

Будущее России. Национальные проекты02:37
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Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Общество

В России умер пациент с коронавирусом

В Москве умер еще один пациент с положительным тестом на новый коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:18
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Общество

Лукашенко: Белоруссия не отменит празднование 75-летия Победы

Минск, 27 марта 2020, 13:39 — REGNUM Белоруссия не планирует отменять праздничные мероприятия в честь 75-леяти Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 06:39
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском вчера в 11:09
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю страну

Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым на время следующей нерабочей недели распространить жесткие ограничения, принятые в Москве, на другие регионы.
Российская газета 05:45
Шоу-бизнес

Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:29
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Общество

Новая тест-система позволит выявить людей с иммунитетом к коронавирусу

В России сегодня, 27 марта, зарегистрируют новую тест-систему, которая позволит выявлять людей с иммунитетом к коронавирусу.
Невские Новости 06:21
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
РБК 06:37
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Общество

В Краснодарском крае ограничивают туристический поток

Власти Краснодарского края ввели жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить роста потока туристов на курорты Черноморского побережья в течение следующий недели, сообщает администрация региона.
Коммерсантъ 03:32
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Общество

ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 04:21
Происшествия

У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Политика

В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса

Президент России Владимир Путин предпринял дополнительные меры по защите от коронавируса, но при этом он продолжает свою работу.
Газета.Ru 06:45
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Общество

Прикамская полиция временно ограничила личный прием граждан

В связи с угрозой распространения коронавируса в Пермском крае краевое ГУ МВД ограничивает личный прием граждан.
КП - Пермь 00:51
Политика

Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19

В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
РИА Новости 06:38
Общество

Игры кончились: Нью-Йорку может не хватить моргов из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка готовятся к главной битве с коронавирусом – через 2-3 недели здесь ожидают пика эпидемии; со дня на день в город должен прибыть плавучий госпиталь, военные оборудуют полевые лазареты, у больниц появились белые рефрижераторы – это дополнительные морги.
РИА Новости 06:22
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Политика

Обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, не одобряют — 47%

На вопрос, одобряют ли респонденты внесение в Конституцию поправки, которая позволяет обнулить сроки, 23% ответили «определённо да», ещё 25% — «скорее да».
Все новости (Нижний Тагил) 04:27
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Экономика

Бизнесу Севастополя помогут пережить «коронокризис»

Власти Севастополя подготовили пакет мер поддержки для предпринимателей, которые одними из первых ощутили на себе последствия введенного в городе режима повышенной готовности и связанных с ним ограничительных мер.
ForPost 05:45
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