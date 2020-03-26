Коронавирус
РБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.Forbesвчера в 12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство определило самые пострадавшие от пандемии отрасли бизнеса
Будущее России. Национальные проекты02:37
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
В России умер пациент с коронавирусом
В Москве умер еще один пациент с положительным тестом на новый коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Общество
Лукашенко: Белоруссия не отменит празднование 75-летия Победы
Минск, 27 марта 2020, 13:39 — REGNUM Белоруссия не планирует отменять праздничные мероприятия в честь 75-леяти Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю страну
Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым на время следующей нерабочей недели распространить жесткие ограничения, принятые в Москве, на другие регионы.
Шоу-бизнес
Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Общество
Новая тест-система позволит выявить людей с иммунитетом к коронавирусу
В России сегодня, 27 марта, зарегистрируют новую тест-систему, которая позволит выявлять людей с иммунитетом к коронавирусу.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Общество
В Краснодарском крае ограничивают туристический поток
Власти Краснодарского края ввели жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить роста потока туристов на курорты Черноморского побережья в течение следующий недели, сообщает администрация региона.
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Общество
В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей
За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Общество
ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
Происшествия
У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Политика
В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса
Президент России Владимир Путин предпринял дополнительные меры по защите от коронавируса, но при этом он продолжает свою работу.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Прикамская полиция временно ограничила личный прием граждан
В связи с угрозой распространения коронавируса в Пермском крае краевое ГУ МВД ограничивает личный прием граждан.
Политика
Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19
В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
Общество
Игры кончились: Нью-Йорку может не хватить моргов из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка готовятся к главной битве с коронавирусом – через 2-3 недели здесь ожидают пика эпидемии; со дня на день в город должен прибыть плавучий госпиталь, военные оборудуют полевые лазареты, у больниц появились белые рефрижераторы – это дополнительные морги.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Политика
Обнуление сроков Путина одобряют 48% россиян, не одобряют — 47%
На вопрос, одобряют ли респонденты внесение в Конституцию поправки, которая позволяет обнулить сроки, 23% ответили «определённо да», ещё 25% — «скорее да».
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Экономика
Бизнесу Севастополя помогут пережить «коронокризис»
Власти Севастополя подготовили пакет мер поддержки для предпринимателей, которые одними из первых ощутили на себе последствия введенного в городе режима повышенной готовности и связанных с ним ограничительных мер.