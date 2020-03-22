Коронавирус
РБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.Forbes12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Экономика
Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов
Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Происшествия
Бизнесмен Марк Броновский получил 10 лет колонии за хищения из бюджета
Суд по совокупности приговорил Марка Броновского к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Общество
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
Президент РФ Владимир Путин ввел на шесть месяцев каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.
Общество
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе
Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Шоу-бизнес
54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников стройными ногами
Помолодевшая 54-летняя Марина Зудина продемонстрировала фанатам стройные ноги.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Футбол
Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную скважину Аллы Пугачевой
Про Максима Галкина и Аллу Пугачеву нередко пускают слухи – особенно об их баснословном богатстве.
Футбол
«Лион» отказался продавать Черки в «Реал»
«Реал» претендует на нападающего «Лиона» Райана Черки.
Общество
Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
С 27 марта Россия прекращает авиасообщение со всеми странами
Москва, 26 марта 2020, 08:59 — REGNUM В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта 2020 года прекращает регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. сообщается на сайте правительства РФ.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
Футбол
«Рух» Брест – «Энергетик-БГУ»: прогноз на игру чемпионата Беларуси
Где смотреть игру «Рух» Брест - «Энергетик-БГУ» LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию матча.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Здоровье
Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом
Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Авто
Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами
На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.