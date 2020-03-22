Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.

с чего всё началось

Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Общество США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные издания The New York Times.

Экономика Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Политика Украина с пятницы закроет границы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Кино Финал сезона «Ходячих мертвецов» отложили Как сообщается в твиттере AMC, сезон завершится 5 апреля 2020 года 15-м эпизодом, а финал выйдет в качестве специального эпизода позднее в этом году.В качестве утешения с 5 апреля до 1 мая на сайте AMC будут бесплатно доступны первые восемь серий десятого сезона.

Политика США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму» Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

Политика В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

Игры Вышел динамичный шутер Bright Memory В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.

Транспорт РЖД отменяет поезда внутри России из-за коронавируса "Российские железные дороги", в связи с коронавирусом и со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, скорректировали график движения поездов внутри России.

Авто Составили рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей Современные легковушки давно перестали отличаться своей надежностью и неприхотливостью, благо существует огромный выбор моделей, среди которых можно отыскать экземпляры, споосбные проехать до 400 тыс. км. Как сообщает издание «Профиль», среди них можно отметить модели марки Renault, оснащенные агрегатами K7M и K4M.

Здоровье Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).