Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

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Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.
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Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbes12:35

Подробнее о событии

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbes12:35

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК15:50

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Ру17:16

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
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