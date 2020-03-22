Коронавирус
РБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.Forbes12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Специалистами составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей. Об это сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса
Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Хоккей
Главного тренера омского «Авангарда» Хартли поместили на карантин
Главный тренер омского ХК "Авангард" Боб Хартли после возвращения из России в Северную Америку попал на карантин.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Общество
Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад
Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, далее идет спад эпидемии при условии соблюдения карантина, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, которые могут столкнуться с повышением выплат по облигациям из-за опасений инвесторов о способности властей расплатиться по счетам.
Общество
Коронавирусом заразился Борис Акунин
Политика
Рейтинг Трампа обновил исторический максимум
Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 47,1%, обновив исторический максимум.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Экономика
Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
Здоровье
Обращение вице-мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с ситуацией по коронавирусу
На сегодня ситуация такова, что во всем мире распространение коронавируса идет стремительно.
Экономика
Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Интернет
В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили, что в сервисе Google Play Movies & TV (Фильмы и телешоу в Google Play) скоро появятся раздел с бесплатными фильмами.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Армия и оружие
Атомная подлодка «Вепрь» с «Калибрами» завершила испытания
Атомная подлодка «Вепрь», собранная в рамках проекта 971, завершила новый этап испытаний после ремонта.