Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.

с чего всё началось

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

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