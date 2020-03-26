Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbesвчера в 12:35

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Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbesвчера в 12:35

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 15:50

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Рувчера в 17:16

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:54

Правительство определило главные отрасли для поддержки из-за COVID-19

EastRussiaвчера в 22:18

Правительство определило самые пострадавшие от пандемии отрасли бизнеса

Будущее России. Национальные проекты02:37

Обращение российской театрально-концертной отрасли к государственной власти

Ревизор.ру03:43
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес

Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

NewInform 02:25
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
Ведомости вчера в 14:49
Общество

Рогозин сдал тест на коронавирус после общения с Лещенко

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат.
News.ru 03:28
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU

Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Новости Перми 59.ru вчера в 22:01
Армия и оружие

Число зараженных моряков на авианосце ВМС США увеличилось в разы

Число моряков на флагманском авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" (Theodore Roosevelt), которые заразились коронавирусом, стремительно увеличивается, сообщает CNN.
Российская газета вчера в 19:23
Здоровье

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Здоровье

В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом

Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:55
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Энергетика

Представитель Минэнерго назвал справедливую цену на нефть

На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов.
REGNUM 03:48
Религия

В храмах Петербурга продолжат службы, несмотря на запрет их посещения

В период с 28 марта по 5 апреля, объявленный нерабочим, храмы Северной столицы продолжат служение, несмотря на запрет посещения, в том числе, религиозных объектов.
Gazeta.SPb 01:57
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Авто

Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию

По данным портала NJCAR.RU, новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили вчера в 10:53
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Авто

Audi отзывает в России кроссоверы Q7 и Q8

Немецкая компания Audi отзывает в России кроссоверы Audi Q7 и Q8.
Автоновости дня вчера в 05:25
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 25 марта в 05:28
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru 25 марта в 09:34
Космос

Ученые раскрыли механизм возникновения сверхмассивных черных дыр

Пятый канал 25 марта в 20:27
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

ТАСС вчера в 08:54
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Общество

В Крыму количество заболевших коронавирусом увеличилось вдвое

В Республике Крым количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза.
Новый Севастополь 03:17
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