Коронавирус
РБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.
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с чего всё началось
Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.Forbesвчера в 12:35
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