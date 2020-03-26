Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.

с чего всё началось

Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

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