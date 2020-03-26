Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbesвчера в 12:35

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Власти назвали отрасли, которым помогут в дни пандемии

News.ru09:29

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Коммерсантъ07:32

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbesвчера в 12:35

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

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Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 15:50

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:54

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Интерфакс07:26
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Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
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Путешествия

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Газета.Ru 14:25
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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
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Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Любомудров.
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Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

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В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом

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О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав

О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
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Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
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Посла России вызвали в МИД Польши

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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
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