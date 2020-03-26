Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.
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Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbesвчера в 12:35

Подробнее о событии

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Рувчера в 17:16

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

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Интерфакс07:26

Власти назвали отрасли, которым помогут в дни пандемии

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Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 15:50

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:54

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbesвчера в 12:35
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
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Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Metaratings 13:41
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
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Газета.Ru вчера в 19:41
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В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
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В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
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Россияне ринулись в Сочи вопреки призыву не приезжать

Число бронировний в отелях Сочи на следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля, которую президент объявил нерабочей, резко подскочило, хотя местные власти ранее просили туристов воздержаться от поездок.
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Live24 10:56
Политика

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Общество

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
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Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

РИА Новости 07:19
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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости 12:05
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Происшествия

В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

Российская газета 13:51
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Политика

Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Газета.Ru 10:29
Политика

В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом

Газета La Stampa указала на то, что 80% поставленной помощи якобы оказались бесполезны в итальянских условиях, а Россия стремилась «удовлетворить политические амбиции».
REGNUM 02:10
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Общество

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики на $2 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет стимулирующих мер для экономики в размере 2 трлн долларов.
BFM.ru 14:19
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Петербургских школьников на время каникул обеспечат продуктами

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил всех школьников обеспечить продуктовыми наборами на время каникул из-за коронавируса.
МР7.ру 13:26
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Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
РИА Новости 14:09
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек

За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв достигло 9134.
RT на русском 13:00
Игры

Вышли бесплатные демоверсии Soldat 2 и Life is Strange 2

О выходе бесплатной пробной версии объявили также создатели Life Is Strange 2. Знакомиться с началом сложного пути братьев Шона и Даниэля можно до 29 октября.
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В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Общество

Главный фтизиатр Кубани уволен за несоблюдение карантина

Как передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по Краснодарскому краю, через два дня после возвращения врач Наталья Шевченко вышла на работу, укрыв информацию о том, что отдыхала за границей.
Бизнес-газета 14:18
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