Коронавирус

РосбалтРосбалтОпределены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ

В России утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и которым будет оказана первоочередная адресная поддержка.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbesвчера в 12:35

Подробнее о событии

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 15:50

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Коммерсантъ07:32

Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Интерфакс07:26

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Рувчера в 17:16

Власти назвали отрасли, которым помогут в дни пандемии

News.ru09:29

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:54

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbesвчера в 12:35
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru 10:52
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° 10:29
Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации

С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.
Газета.Ru 11:12
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 16:57
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РИА Новости 12:56
Шоу-бизнес

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
News.ru 10:53
Общество

В мире от коронавируса выздоровели более 100 тыс. человек

Во всем мире от заболевания, вызываемого COVID-19, выздоровели более 100 тыс. человек, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 12:52
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь 25 марта в 14:59
Общество

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой индастриал-рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Политика

Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
Ореанда-Новости вчера в 16:41
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии

Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 11:56
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Газета.Ru 11:04
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25

По состоянию на 17:04 мск, стоимость фьючерсов на нефть Brent опустилась на 5,96% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составила $24,77 за баррель.
REGNUM 10:33
Общество

«Почта России» закроет свои отделения на три дня

Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
REGNUM 09:44
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, похожий на SARS-CoV-2

Московский Комсомолец 04:35
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Общество

Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии

«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.
Lenta.ru 12:44
Кино

Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса

Россия – Культура 03:28
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