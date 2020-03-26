Коронавирус

РосбалтРосбалтОпределены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ

В России утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и которым будет оказана первоочередная адресная поддержка.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbes26 марта в 12:35

Подробнее о событии

Власти назвали отрасли, которым помогут в дни пандемии

News.ruвчера в 09:29

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Коммерсантъвчера в 07:32

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbes26 марта в 12:35

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Ру26 марта в 17:16

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК26 марта в 15:50

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПресс26 марта в 13:54

Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Интерфаксвчера в 07:26
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости вчера в 09:41
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Шоу-бизнес

Полина Гагарина отмечает день рождения

Сегодня, 27 марта, свой день рождения отмечает известная российская певица Полина Гагарина: ей исполняется 33 года.
Экспресс газета вчера в 00:00
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM вчера в 08:45
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС вчера в 13:19
Политика

Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
News.ru вчера в 07:10
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском вчера в 11:50
Общество

OneWeb подает заявление о банкротстве

Запускающая спутники британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается на сайте компании.
Газета.Ru 00:33
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 26 марта в 09:54
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Политика

В Бундестаге раскритиковали санкции США во время пандемии коронавируса

Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса является неприемлемой.
РБК 00:12
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform вчера в 03:36
Технологии

Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz

REGNUM 26 марта в 09:11
Общество

На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы

Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Автоновости дня вчера в 04:18
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Ferra вчера в 13:35
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета вчера в 06:12
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Экономика

В России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Lenta.ru 26 марта в 00:27
Политика

В Казахстане впервые на пост главы региона назначена женщина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пост главы региона назначил женщину.
Газета.Ru 01:32
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru вчера в 14:00
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