Коронавирус
РосбалтОпределены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ
В России утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и которым будет оказана первоочередная адресная поддержка.
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с чего всё началось
Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.Forbes26 марта в 12:35
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Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина отмечает день рождения
Сегодня, 27 марта, свой день рождения отмечает известная российская певица Полина Гагарина: ей исполняется 33 года.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Политика
Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели
Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Общество
OneWeb подает заявление о банкротстве
Запускающая спутники британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве в суд США. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
В Бундестаге раскритиковали санкции США во время пандемии коронавируса
Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса является неприемлемой.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
Технологии
Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz
Общество
На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы
Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Экономика
В России предупредили о возвращении в XIX век
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Политика
В Казахстане впервые на пост главы региона назначена женщина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пост главы региона назначил женщину.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.