Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.

с чего всё началось

В России утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и которым будет оказана первоочередная адресная поддержка.

Определены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ

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