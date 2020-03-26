Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbesвчера в 12:35

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Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbesвчера в 12:35

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБКвчера в 15:50

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Рувчера в 17:16

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Коммерсантъ07:32

Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Интерфакс07:26

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:54

Определены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в РФ

Росбалт08:22
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Общество

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.
REGNUM 07:27
Наука

Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания

Специалисты подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского провели первый цикл аэродинамических испытаний модели перспективного тяжелого транспортного самолета «Слон», разрабатываемого в качестве замены устаревающим советским грузовым самолетам Ан-124 «Руслан».
N+1 02:58
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Политика

Российские военные начали оказывать помощь жителям Бергамо

Российские военные специалисты, прибывшие в итальянский Бергамо для борьбы с коронавирусом, приступили к оказанию помощи гражданам, сообщило министерство обороны РФ.
РИА Новости 07:48
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

REGNUM 01:40
Общество

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Общество

В Краснодарском крае ограничивают туристический поток

Власти Краснодарского края ввели жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить роста потока туристов на курорты Черноморского побережья в течение следующий недели, сообщает администрация региона.
Коммерсантъ 03:32
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым распространить жесткие карантинные меры в Москве, принятые указом Собянина, на все регионы Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра.
Газета.Ru 05:55
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Общество

Продлят ли отпуск, если он выпадает на нерабочую неделю?

Согласно ст. 120 ТК РФ, если на период отпуска выпадает нерабочий праздничный день (23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д.), то он не включается в число дней отпуска.
Аргументы и Факты 05:47
Общество

Военные обещают достроить 16 новых медцентров до середины мая

Российские военные планирует завершить строительство первых 8 многофункциональных медицинских центров до 30 апреля.
Вести.Ru 06:59
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Коммерсантъ 08:02
Политика

Лукашенко заявил, что поедет в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 07:23
Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ 25 марта в 16:17
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Парфенчиков потребовал закрыть все магазины и рестораны в Карелии

До 5 апреля 2020 года глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал закрывать на территории республики все торговые организации, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправочных станций.
Карелинформ 06:49
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 16:57
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика

Украина закрывает границу для не успевших вернуться граждан

Киев, 26 марта 2020, 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта.
REGNUM вчера в 13:53
Музыка

Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню

78-летний американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан выпустил первую за восемь лет новую песню - 17-минутную композицию об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.
Интерфакс 08:20
Общество

США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом

Соединённые Штаты Америки вышли на первое место в мире по подтверждённым случаям заражения коронавирусом, сообщает New York Times.
Чемпионат вчера в 18:57
Происшествия

На Сахалине люди в химзащите вывели мужчину с совещания губернатора

Телеканал АСТВ опубликовал видео, как из зала во время инвестиционного совета с губернатором Сахалинской области Валерией Лимаренко люди в химзащите вывели мужчину.
РИА Новости 07:35
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
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