Коронавирус

РБКРБККабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.
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с чего всё началось

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Правительство определило девять пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей, которым предполагается оказывать поддержку в первую очередь. Участникам встречи президента Владимира Путина с предпринимателями в четверг показали документ, содержащий этот список.
Forbes26 марта в 12:35

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Власти назвали отрасли, которым помогут в дни пандемии

News.ruвчера в 09:29

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Коммерсантъвчера в 07:32

Правительство составило список самых пострадавших от коронавируса отраслей. Им помогут сначала

Forbes26 марта в 12:35

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

Фонтанка.Ру26 марта в 17:16

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК26 марта в 15:50

Девять отраслей сильно пострадали из-за пандемии коронавируса

ФедералПресс26 марта в 13:54

Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Интерфаксвчера в 07:26
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Ведущий «Звезды» рассказал о работе российских специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал, что россияне приехали в самое страшное место – эпицентр заболевания.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Здоровье

26 марта в Иваново обнаружены новые заболевшие коронавирусом

На сегодняшний день 26.03.2020 года, по состоянию на 11 утра, в Ивановской области подтвержден один случай заболевания COVID-19.
SMINEWS в Иванове 26 марта в 16:55
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Общество

Волонтеры Петербурга бесплатно развозят еду пенсионерам во время выходной недели

Работники благотворительного кафе "Добродомик" развозят бесплатные обеды для пенсионеров во время выходной недели в РФ.
Народные новости 07:01
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Политика

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.
ТАСС 07:10
Здоровье

В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.
МедиаПоток вчера в 11:11
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Транспорт

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Футбол

В «Валенсии» выявлено 25 заражений коронавирусом

Сообщается, что в "Валенсии" выявлено 25 случаев заражения коронавирусом.10 футболистов первой команды и 15 сотрудников клуба сдали положительные тесты на наличие нового вируса.
Soccer.ru 06:32
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Футбол

У восьми футболистов «Вест Хэма» появились симптомы заражения коронавирусом

Вице-президент «Вест Хэм Юнайтед» Каррен Брэди сообщила, что у восьми футболистов команды появились симптомы заражения коронавирусом.
Чемпионат 07:10
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
RT на русском 07:07
Здоровье

Рустам Минниханов начал лично проверять больницы из-за коронавируса

Вести Татарстан 05:51
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 26 марта в 07:18
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

В России за сутки выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки подтвердились еще 228 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
Телеканал Санкт-Петербург 05:20
Спорт

Биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

МК-Спорт 06:04
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