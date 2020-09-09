Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
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Упрощающее вывод зарубежных медикаментов постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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