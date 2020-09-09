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Пятый канал
Пятый канал

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ

Упрощающее вывод зарубежных медикаментов постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Известия

Правительство упростило доступ иностранных лекарств на российский рынок

Известия04:03
РЕН ТВ

Иностранным производителям лекарств упростили доступ на рынок РФ

РЕН ТВ03:37
РИА Новости

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

РИА Новости03:07
Ютазинская новь

Правительство упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

Ютазинская новь03:27
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

REGNUM03:19
Взгляд.ру

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

Взгляд.ру03:35
ТАСС

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

ТАСС03:04

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22