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REGNUM
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

Москва, 9 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Иностранные производители лекарств получили новые возможности на российском рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Известия

Правительство упростило доступ иностранных лекарств на российский рынок

Известия04:03
РЕН ТВ

Иностранным производителям лекарств упростили доступ на рынок РФ

РЕН ТВ03:37
РИА Новости

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

РИА Новости03:07
Ютазинская новь

Правительство упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

Ютазинская новь03:27
REGNUM

Мишустин упростил доступ на российский рынок иностранных лекарств

REGNUM03:19
Взгляд.ру

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

Взгляд.ру03:35
ТАСС

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок

ТАСС03:04

Посол Германии ответил на протест МИД России по ситуации с Навальным

Ранее МИД РФ сообщил, что послу Германии в России заявлен решительный протест в связи с попытками Берлина использовать ситуацию с Навальным для дискредитации России на международной арене, отказ предоставить российской стороне сведения по случившемуся с блогером будет расценен как провокация.
Rambler News Service11:55

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
Военное деловчера в 06:54
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс08:51
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