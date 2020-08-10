Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин упростил получение пособий для опекунов

Раньше для получения выплат на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБКвчера в 06:32
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ruвчера в 05:08
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ruвчера в 04:34
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАССвчера в 04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известиявчера в 04:42
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ruвчера в 04:52
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ruвчера в 04:54

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ruвчера в 09:16
2

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин сообщил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-классa могут отменить в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру c использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия22:05
82

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
7

В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
163