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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ упростило получение пособий опекунами

Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
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ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ru05:08
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ru06:57
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Краснодаре суд прекратил дело пластического хирурга Алены Верди

Ленинский районный суд Краснодара прекратил уголовное дело в отношении пластического хирурга Алены Верди, которая обвинялась в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета09:50
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