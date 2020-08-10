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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин упростил получение пособий для опекунов

Раньше для получения выплат на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой.В источнике
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ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАССвчера в 04:51
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ruвчера в 05:08
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ruвчера в 04:52
РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБКвчера в 06:32
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известиявчера в 04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ruвчера в 04:34
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ruвчера в 04:54

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфаксвчера в 09:58
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Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъ9 августа в 11:59
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